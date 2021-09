Mann alvorlig skadd i voldshendelse

En mann behandles for hodeskader etter at han ble utsatt for vold ved Stortorget i Oslo. Ifølge politiet dreier det seg om alvorlige skader.

Oslo-politiet meldte om saken rett før klokka 3 natt til søndag.

– Det er alvorlige skader, mannen er inn og ut av bevissthet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Flere personer skal ha vært involvert i hendelsen, men så langt er ingen pågrepet.