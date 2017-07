Mann (24) siktet for drapsforsøk

En norsk mann (24) er siktet for drapsforsøk etter at fire personer ble skutt ved utestedet Blå i Oslo, sier Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, til NRK. Ifølge Metlid er det ikke kritisk for noen av de fire skadde.