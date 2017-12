Mange skadd i togulykke i Tyskland

Opptil 50 mennesker er skadd i en kollisjon mellom et persontog og et godstog nordvest for Düsseldorf i Tyskland, opplyser politiet til tyske medier. Ulykken skjedde tirsdag kveld i Meerbusch-Osterath i delstaten Nordrhein-Westfalen.