Mange ringte politiet etter kraftig fyrverkeri

Politiet i Bergen rykka før 21.30 ut etter å ha fått mange naudsamtalar frå fleire området rundt Fanafjellet.

– Me har fått mange meldingar om eit høgt smell, røyk og lys i området ved toppen av Fanafjellet, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Halleraker opplyser til BT at innringarar har fortald at husa har rista i området.

– Me finn ingenting som brenn, og ingenting som er skada. Me jobbar no med å snakka med meldarane, sa Halleraker kring 21.50.

22.10 skriv politiet på Twitter at det var kraftig fyrverkeri sendt opp i samband med ein fest på eit samfunnshus som førte til naudtelefonane.

– Ingen personar er skadd i samband med dette. Me undersøkjer vidare, skriv politiet.