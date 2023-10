Månestein avslører månens alder

En stein som ble samlet inn under Apollo 17-måneferden i 1972 viser at månen er 40 millioner år eldre enn tidligere antatt.

Analyser av krystaller fra mineralet zirkon inne i en stein viser at månen ble dannet for 4,46 milliarder år siden. Det er «bare» 110 millioner år etter at selve vårt solsystem ble dannet, sier forskere til Reuters.

Steinen ble funnet av astronautene Harrison Schmitt (bildet) og Eugene Cernan tatt med tilbake til jorden.

Den gangen, for 51 år siden, eksisterte ikke teknologien som er brukt til å datere krystallene.

– Det er interessant at de eldste mineralene som er funnet på Jorden, Mars og månen er zirkon-krystaller. Zirkon, ikke diamanter, varer evig, sier planetforsker Bidong Zhang ved UCLA.