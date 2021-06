Måneskin hyllet pride i Polen

Det italienske bandet Måneskin, som vant årets Eurovision Song Contest, hyllet pride under en konsert i Polen lørdag, melder VG. Etter at låten« I wanna be your slave» var ferdig, kysset gitarist Thomas Raggi og vokalist Daminao David hverandre. – Vi mener alle skal ha rett til å gjøre dette, uten noe frykt. Vi synes alle skal få være helt frie til å være hvem de vil. Takk Polen. Kjærlighet er aldri feil, sier vokalist Damiano David i et videoklipp som er delt på gruppas Instagramkonto.