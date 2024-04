Månen får sin egen tidssone

Det hvite hus har bedt Nasa opprette en egen tidssone for månen og andre himmellegemer. Grunnen er at det er stadig flere måneoppdrag fra både nasjoner og private selskaper, og USA ser derfor et behov for flere internasjonale normer i rommet.

Når en slik tidssone kommer på plass vil den kunne brukes av alle nasjoner, men det skjer ikke umiddelbart. Arbeidet med å legge en plan for hvordan man skal opprette tidssonen skal være ferdig innen 2026, melder Reuters.

Én av grunnene til at man trenger en egen tidssone for månen er at tiden går litt raskere der. Selv om det bare er snakk om ett sekund forskjell hvert femtiende år, kan dette fortsatt skape problemer for farkoster vi sender dit.