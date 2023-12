Maersk stanser alle seilas i Rødehavet i 48 timer

Rederigiganten Maersk stanser alle seilas i Rødehavet de neste 48 timene. Det melder Ritzau. (NTB)

Avgjørelsen kommer like etter at det ble kjent at lasteskipet Maersk Hangzhou ble angrepet av Houthi-milits da det hadde seilt gjennom Bab al-Mandab stredet. Skipet var på veg fra Singapore til Suez-havna i Egypt.

Alle ombord skipet skal være trygge. Det ble observert et lysglimt over skipet, men det er ingen tegn på brann ombord i skipet.

Lasteskipet ble angrepet av fire små båter med houthi-milits ombord.

Angriperne kom tett på skipet og gjorde forsøk på å borde det, men ble avbrutt av amerikanske marinehelikopter.

Amerikanerne svarte på ild.Tre av båtene ble senket og alle ombord ble drept, mens en fjerde båt kom unna.