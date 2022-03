Macron stiller til ny runde som president

Emmanuel Macron har kunngjort at han er kandidat til vårens presidentvalg i Frankrike. I et brev publisert i de store regionsavisene i landet, skriver Macron at han er klar for fem nye år som landets leder.

– Vi har vært gjennom flere prøvelser. Terror, pandemi og krig i Europa. Det sjelden Frankrike møter så mange kriser på en gang. Vi har møtt dem med verdighet og brorskap, skriver Macron.

Fristen for å erklære seg som kandidat går ut klokka 18 i morgen.

Første valgomgang er 10. april. Hvis ingen av kandidatene får over halvparten av stemmene, blir det en ny valgomgang med to kandidater den 24. april.

Macron leder på meningsmålingene. Selv om han til nå har avstått fra å drive valgkamp, er presidenten han blitt anklaget for å ha misbrukt sin posisjon for å få økt oppslutning.