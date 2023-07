Machete-siktet i Oslo varetektsfengslet i fire uker

Den 20 år gamle mannen som er siktet for å ha brukt machete under et basketak utenfor et utested i Oslo i helgen, blir varetektsfengslet i fire uker.

Mannen er siktet for grov kroppsskade og har erkjent straffskyld.

Retten argumenterer blant annet med faren for bevisforspillelse. Mannen samtykket til fengsling og fengslingsmøtet gikk som kontorforretning.

Mannens forsvarer, Sverre Sjøvold, sier til Dagbladet at mannen er veldig lei seg for det som har skjedd.

– Han har samtykket til kontorforretning fordi han respekterer at politiet må få gjort jobben sin i startfasen av etterforskningen, sier Sjøvold videre.

En vekter ble alvorlig, men ikke livstruende skadd etter voldshendelsen, som fant sted i Torggata sent lørdag kveld. Fire personer ble moderat til lettere skadd, blant dem den siktede mannen.

