M24: TV2 tilbyr gavepensjon til alle over 60

Det informerte TV2-ledelsen om på et allmøte tirsdag.

I august ble det kjent at kanalen må kutte det de anslår er 400 millioner kroner. På møtet tirsdag bekreftet direktør Olav Sandnes at det vil bli bemanningsmessige konsekvenser.

Nå er det klart at de vil tilby gavepensjon til alle ansatte over 60 år. TV 2 bekrefter også at konsekvensen av tiltakene som skal besluttes senere i høst kan bli ytterligere bemanningsreduksjoner. Da kan sluttpakker være aktuelt.