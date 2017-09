Lysbakken: – Ikke overraska

SV-leder Audun Lysbakken er ikke overraska over SVs framgang i skolevalget : – For jeg føler det er en voksende uro knyttet til to ting. Det ene er de økende forskjellene i det norske samfunnet, og det andre er klimaproblemene, sier Lysbakken.