Lysbakken gir seg som politikar

Tidlegare SV-leiar Audun Lysbakken tek ikkje attval, og gir seg som politikar, skriv BA. Han seier til avisa at han ikkje veit kva han skal gjere etter valet i 2025.

– Eg er veldig oppteken av at det ikkje er sånn at eg sluttar, at eg er ferdig i dag. Eg skal gjere ein god jobb, håpar eg, i nesten to år til. Det er veldig greitt å ikkje bruke mykje tid på kva eg skal gjere seinare.

Lysbakken seier det vil vere sunt for både han og partiet at han gir seg no, og lovar at han aldri skal bli ein tidlegare partileiar som saknar seg sjølv i offentlegheita.