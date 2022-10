Luftfartstilsynet skal vurdere droneforbud

Samferdselsdepartementet ber Luftfartstilsynet komme med en vurdering av mulige former for forbud mot droneflyging. Det skal både være snakk om et nasjonal forbud og et forbud i nærheten av viktig infrastruktur, skriver utredningsleder Tor Livius Midtbø i departementet i en e-post til Bergens Tidende onsdag.

«Et slikt midlertidig forbud må så langt som mulig ikke ramme næringsliv og myndigheter som er avhengig av dronebruk for å utføre viktige oppgaver», skriver Midtbø.

Midtbø sier departementet må komme tilbake til om dette er aktuelle tiltak, når de har fått vurderingene fra Luftfartstilsynet. (NTB)