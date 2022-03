Luftambulansen skrev «Ukraine» i lufta

Et helikopter fra Norsk Luftambulanse skrev onsdag ettermiddag «Ukraine» med sine bevelgelser i lufta nord for Oslo. Det viser et bilde på nettstedet Flightradar24.

Norsk Luftambulanse bekrefter til NRK at de har skrevet Ukraine i lufta i ettermiddag.

Det er nå en snau uke siden Russland invaderte Ukraina og krigen pågår for fullt. Over 800.000 mennesker har flyktet fra landet.