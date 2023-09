Lover flere aksjedetaljer til uka

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes ønsker å bidra til åpenhet omkring sine aksjehandler der hvor det er relevant, skriver advokat Thomas Skjelbred i en pressemelding.

Elden Advokatfirma er i dialog med børsen og bankene om utlevering av alle data om Finnes’ aksjehandler.

– I motsetning til hva som er hevdet i media er det ingen enkel oppgave å hente ut disse opplysningene 10 år bakover i tid. Det har vist seg både tidkrevende og komplisert å innhente, sammenstille og kvalitetssikre denne informasjonen, på tross av meget konstruktiv dialog med finansinstitusjonene, skriver Skjelbred.

Det har blitt etterlyst mer detaljerte opplysninger rundt Sindre Finnes sine aksjehandler, blant annet tidspunkter og summer.

– Når det gjelder detaljert informasjon om enkelthandler anses dette for å være personopplysninger som ikke er relevant for å kunne vurdere habiliteten til Erna Solberg, skriver han i pressemeldingen.

Finnes har til sammen gjort mer enn 3600 aksjehandler i Erna Solbergs statsministerperiode.

Økokrim har opplyst at de for tiden undersøker hvorvidt det er grunnlag for å åpne etterforskning.