Løsning i elektrikeroppgjøret

Streik blant elektrikerne er avverget. EL og IT Forbundet og NHO-foreningen Nelfo ble enig i meklingen ved 5-tiden lørdag morgen. Dermed blir det ikke streik blant over 3000 elektrikere fra mandag.

Enigheten gjelder lønns- og arbeidsvilkårene for over 13.000 elektrikere. Meklingsresultatet har en totalramme på 3,7 prosent, noe som er på linje med frontfaget. Det er enighet om et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen.

– Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har kommet fram til et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har bedret betingelsene for arbeidsreiser i bransjen, sørget for et godt lønnstillegg for våre medlemmer og styrket viktige ordninger for likestilling i bransjen, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.