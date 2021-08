Lokalpolitikere utsatt for hets

Halvparten av lokalpolitikerne i Norge opplever trusler og hatytringer, viser en ny undersøkelse blant landets kommunestyrerepresentanter.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som står bak undersøkelsen.

– Jeg frykter at dette fører til at flere slutter å engasjere seg, og at det blir vanskeligere å rekruttere folk til politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).