LO: Deler av oljen må ligge urørt

LO-kongressen har samlet seg om et oljekompromiss som slår fast at deler av petroleumsressursene på norsk sokkel skal bli liggende i fred.

– Vi er fornøyd med at vi har fått et reelt kompromiss. Dette er et godt første skritt i riktig retning, sier Martin Kvalvik i NTL Ung til NRK.

Han var blant dem som kjempet for å bremse leteaktiviteten, men en slik formulering ble det ikke flertall for.

Det er tydelige spenninger innad i LO om hvor langt organisasjonen skal gå i å kreve skjerpede rammebetingelser for oljeindustrien. Kongressen sluttet likevel enstemmig opp om en formulering som sier at «oljeindustrien skal utvikles, ikke avvikles».

Samtidig slås det fast at ressursene som kan bygges ut, må være «økonomisk og klimamessig bærekraftige»:

– Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt, heter det i vedtaket fra LOs øverste organ, kongressen.

Formuleringene ble enstemmig vedtatt.