LO og Virke ber om hastemøte

Regjeringen får press på seg fra flere kanter for å forlenge permitteringsordningen for enkelte bransjer, både fra stortingsflertallet og nå fra partene i arbeidslivet.

Mandag kveld sendte LO og Hovedorganisasjonen Virke et brev til Arbeids- og sosialdepartementet med krav om et hastemøte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) for å avklare en forlengelse av koronatiltakene. Det skriver FriFagbevegelse.no.

Rødt, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet har denne uken sagt at de vil få på plass en forlenget ordning, og Rødt har bedt presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget.