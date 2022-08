Liz Cheney straffes av republikanske velgere

I USA taper den Trump-kritiske republikaneren Liz Cheney primærvalget i delstaten Wyoming og mister med det setet sitt i Representantenes hus. Det viser prognosene til USAs TV-kanaler etter at tilstrekkelig mange stemmer er talt opp, melder NTB.

Republikanernes kandidat ved valget til høsten blir i stedet den 59 år gamle advokaten Harriet Hageman, som har full støtte fra ekspresident Donald Trump.

Cheney var blant ti kongressrepresentanter som stemte for riksrett for Trump, og er nå nestleder i komiteen som gransker Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.