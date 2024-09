Livløs person funnet i sjøen etter leteaksjon i Fitjar

En livløs person er funnet i sjøen på Fonno i Fitjar kommune i Vestland. Det skjer i forbindelse med en leteaksjon som startet etter funn av en førerløs båt.

– Det bekreftes fra stedet funn av en livløs person i sjøen – vest for funnsted til båten. Vedkommende er brakt til land, skriver Hovedredningssentralen (HRS) i en melding på X litt før klokken 14.30. Pårørende er varslet.

Leteaksjonen startet klokken 12 søndag etter at HRS ble varslet om en førerløs båt ved Fonno. Redningsleder Owe Frøland sa til Bergens Tidende at de mistenkte at én person var savnet.

– Vi har funnet en mulig eier som det ikke oppnås kontakt med. Vi vet heller ikke hvor mange som eventuelt har vært i båten eller hvem som har kjørt den, sa han.

Store ressurser ble tatt i bruk i leteaksjonen. HRS fikk også bistand fra blant annet alle nødetatene, Kystvakten, SAR Queen-helikopter fra HRS, ambulansebåt og frivillige.

