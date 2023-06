Lite fly har styrtet i Sverige

Et lite fly har krasjlandet i sjøen utenfor Norrköping i Sverige, melder Aftonbladet.

– Vi har funnet flydeler i vannet, sier Daniel Ståleby, assisterende redningsleder i det svenske sjøfartsverket.

Det var lenge uklart om man lette etter en eller to personer, men søndag kveld melder både Expressen og Aftonbladet at det letes etter to personer.

– Det er fullt fokus på å lokalisere disse personene, sier pressesjef Sara Eriksson i Sjøfartsverket.