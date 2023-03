Listhaug: Fattigere med Bergstøs linje

Frp-leder Sylvi Listhaug mener SVs nye leder Kirsti Bergstø vil gjøre det mindre lønnsomt å jobbe.

– Med Bergstø sin linje vil vi alle bli fattigere. Det virker som den nyvalgte radikale lederen i SV ikke har forstått noe av hva som har skapt velferdssamfunnet vi alle nyter godt av. Hun gikk til angrep på både de som skaper arbeidsplasser og verdier og hun gikk til angrep på arbeidslinjen som vi er helt avhengig av for at samfunnet skal gå rundt, sier Listhaug.

Bergstø gikk i dag på talerstolen som partileder for første gang. Hun ba statsminister Jonas Gahr Støre om å vrake arbeidslinja.

– I mange år har de største partiene vært mer redd for at noen skal få litt for mye i trygd enn for at folk skal leve i fattigdom, sa hun.