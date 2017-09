Listhaug: -Valg med mye skittkasting

– Jeg kjenner jeg er sliten, det har vært en hard valgkamp. Det har vært mye reising, debatter og skittkasting. Det mener Frps Sylvi Listhaug. Hun sier til NRK at det er tydelig det gjelder ett sett regler for henne og ett annet for andre.