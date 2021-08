Listhaug utfordrer Støre til debatt

Fremskrittspartiets leder Syvli Listhaug ønsker å møte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til debatt om innvandring og sosiale forskjeller.

For drøye to uker siden skrev Dagens Næringsliv at Ap har en strategi om å ikke møte Listhaug til debatt om innvandringspolitikk. Det avviste nestleder Hadia Tajik i Dagsnytt 18 forrige onsdag.

Nå har Listhaug sendt en en konkret invitasjon til Støre om å møte til debatt.

– Nå har jeg sendt en konkret invitasjon direkte til Støre. Jeg og FrP er fleksibel på tid så dette får vi til. Tajik har sagt «bring it on». Nå gjør vi nettopp det, sier Listhaug.