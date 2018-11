Listhaug sladdet Facebook-bilde

Sylvi Listhaug (Frp) får kritikk fra pårørende etter at hun på Facebook la ut bilde av pasienter på en demensavdeling der hun skrøt at at pasientene fikk bedre mat i Frp-styrte Os kommune enn i KrF-Ap-styrte Bergen. Bildet ble sladdet i etterkant.