Listhaug sier Hamas er ansvarlig for lidelsene

– Israel har all rett til å forsvare seg mot disse terroristene. De har blitt påtvunget en krig de ikke ønsket. Frp mener Norge i all vår kommunikasjon må være tydelige på at det er Hamas som er ansvarlig for lidelsene – både i Israel og på Gaza. Det er de som kynisk bruker sitt eget folk som levende skjold og brikker i sin syke verden der hatet til jødene er langt større enn omtanken for sitt eget folk.

Det sier Frp-leder Sylvi Listhaug under landsstyremøtet til Fremskrittspartiet lørdag.

– Samtidig er det over 2 millioner mennesker som til daglig bor på Gaza, der Hamas nå har forskanset seg. De sivile der må beskyttes så langt det er mulig, og humanitære organisasjoner må få tilgang slik at de som er på flukt og som er såret får hjelp.

Listhaug mener regjeringen ikke skal ha kontakt med Hamas og Hizbollah, fordi Norge heller ikke har kontakt med IS og Al Qaida.