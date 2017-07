Listhaug hijab-forbud

Onsdag uttalte Sylvi Listhaug at hun ville ha et barnehijab-forbud i skolen. Anine Kieruf fagdirektør ved NHRI sier til NTB torsdag at et forbud i flere anledninger har blitt godkjent av menneskerettighetsdomstolen når det har vært på rett grunnlag.