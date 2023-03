Lineker tilbake på BBC

– Herlig å være her, sa den britiske fotballegenden Gary Lineker da han lørdag var tilbake på BBC etter kontroversen med ledelsen sist uke. Lineker er programleder for fotballmagasinet «Match of the Day», men måtte forlate jobben etter å ha kritisert regjeringen i asylpolitikken som han sammenlignet med nazi-Tysklands.

Hans sidekommentatorer Alan Shearer som trakk seg i solidaritet, var også tilbake, og uttrykte stor lettelse over det, melder BBC News.