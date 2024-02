Lillebjørn Nilsens datter takker for meldinger

Siri Nilsen takket for alle kondolanser som er kommet inn etter at hennes far, visekjempen Lillebjørn Nilsen, døde.

Nilsen er musiker selv og deler en takkemelding på Instagram.

– Tusen takk for alle kondolanser. Jeg får ikke svart på alle, men setter pris på hver og én, skriver hun.

Lillebjørn Nilsen døde i slutten av januar. Han var en av Norges fremste visesangere og låtskrivere. Han opptrådte sammen med datteren flere ganger.

(NTB)