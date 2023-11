Levninger etter savnet kvinne funnet etter 12 år

Levningene etter 19 år gamle Ingvild Kvalvik Ruud er funnet i Gudbrandølslågen, 12 år etter hun først ble meldt savnet. Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Hun er identifisert etter at to personer fant menneskelevninger i elva Lågen 17. oktober i år.



10. juli 2011 ble Ruud meldt savnet under Countryfestivalen på Vinstra. Tross en omfattende leteaksjon etter 19-åringen da hun forsvant, ble hun aldri funnet.

Familien er orientert med at levningene nå er funnet.