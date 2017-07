Lettere å være same

Leder av Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, mener det norske kongehuset gjør det lettere for folk å være same. Kongen åpnet sametinget i 1997, og for ei drøy uke siden stod dronningen for åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Troms.