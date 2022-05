Leter etter 12-åring i Karmøy

Politiet har natt til torsdag lett etter en 12 år gammel gutt i området Vormedal i Karmøy kommune. Gutten har vært ute i hele natt.

Like etter klokken 8 torsdag melder politiet at de utvider søket med varmesøkende kamera fra luft og sjø. Frivillige mannskap og to politihunder deltar også.

Politiet sier de har to hypoteser: skadd i terreng eller tatt seg inn i bygg. Beboere i området bes om å følge med, dersom gutten har sovnet i en hage eller i et skur.