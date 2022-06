Leteaksjon etter to barn i Bærum

Det er satt i gang en leteaksjon etter to ukrainske barn i Bærum. Det er snakk om en jente på 15 år og en gutt på fire år. Barna har vært borte siden lørdag ettermiddag, melder Oslo politidistrikt.

– Det var opprinnelig fire barn som var på egen hånd ute. Seks- og åtteåringen fant vi sent lørdag kveld, mens en gutt på fire år og en jente på 15 år fortsatt er borte. Vi har all grunn til å tro at de fortsatt er sammen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NRK.

Barna er bosatt vest i Oslo, men søket har Rud i Bærum som utgangspunkt.

– Det baserer seg på siste observasjon som trolig er på Plantasjen på Rud. Vi har et pågående søk og håper å finne dem, sier operasjonslederen.

Politiet får bistand av både helikopter og frivillige mannskaper i søket.