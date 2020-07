Leteaksjon etter padler i Nordreisa

Både luftambulansehelikopter og et Sea King redningshelikopter er satt inn i letingen etter en padler i Reisaelva i Nordreisa i Nord-Troms Politiet opplyser at leteaksjonen er igangsatt etter melding om at en padler skal ha falt i elven.