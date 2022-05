Lektorlaget sier nei i lønnsoppgjøret – fare for streik

Lektorlaget mener at forslaget fra mekleren ikke gir tilstrekkelig reallønnsvekst og at etterslepet er for stort. Dermed er det fremdeles fare for streik.

– Vårt sentralstyre skal i samråd med fylkeslederne ta stilling til riksmeklerens forslag, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.