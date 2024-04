Leilighetsbrann i Bergen – mye røyk

Det oppstod kraftig røykutvikling i forbindelse med en brann i et hus i Ole Eides gate i Sandviken i Bergen i natt. Brannen ble meldt like før klokken 03.00 og tre beboere i to leiligheter kom seg ut i sikkerhet uten skader. Brannen ble meldt slukket rundt en halv time senere. Årsaken til brannen er ikke kjent.