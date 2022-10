Legger ned Andreas hus

Styret i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har vedtatt å legge ned prosjektet Andreas hus fra januar av. Det skriver generalsekretær Natasha Pedersen i en pressemelding.

– Takk for all støtte og for at dere har trodd på oss og dette. Og det er med tungt hjerte dere nå får denne beskjeden, skriver Pedersen.

Det skjer etter at øremerkingen til drift ble kuttet i statsbudsjettet. Dermed stenger Norges første barnehospice rett før det skulle åpnet.

I pressemeldingen står det også at styret vil frem mot generalforsamlingen i 2023 også vurdere fremtiden til FFB.

Helsedirektoratet varslet tidligere i oktober at de skal granske pengebruken til FFB. Foreningen har blant annet foreningen sponset håndballaget Vipers med minst 340.000 kroner.

I tillegg er det brukt mye penger på å kjøpe inn designmøbler til en leilighet og reklame, PR-konsulenter, markedsføring og informasjonsarbeid over en periode på to år.