Legger frem havvindsatsing

Regjeringen vil legge til rette for en første fase av havvind fra området Sørlige Nordsjø II. Kraften skal sendes i kabel inn til det norske fastlandet, slik NRK tildligere i dag erfarte.

– Regjeringen sitt mål er å legge til rette for at Norge har tilgang på rikelig med fornybar og rimeleg kraft, slik at dette også i framtiden er et fortrinn for norsk industri og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Også området Utsira Nord skal bygges ut.