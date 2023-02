Legger fram storstilt Ukraina-pakke

Toppene på Stortinget møtes nå for å drøfte en hjelpepakke på mange milliarder kroner til Ukraina.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som legger fram pakken.

I den inngår både bistand og våpenhjelp til Ukraina, samt bistand til andre land som er rammet av konsekvensene av krigen.

Pakken er et resultat av en budsjettavtale mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV i fjor høst.

– Ap, Sp og SV vil be regjeringen komme tilbake til Stortinget med et rammeverk og program for hvordan en flerårig betydelig støtte kan settes opp og bidra til gjenoppbygging av Ukraina, heter det i avtalen.