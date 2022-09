Legene bekymret for dronning Elizabeths helse

Dronningens legeteam er bekymret for hennes helse, og har anbefalt at hun er under medisinsk overvåkning, melder Buckingham Palace.

Familien er informert.

Dronning Elizabeth er 96 år gammel. Hun er verdens lengstsittende nåværende monark.

Statsminister Liz Truss sier hele landet vil motta budskapet med dyp bekymring.

– Mine og folkets tanker er med Hennes Majestet Dronningen og hennes familie, sier Truss.

Onsdag ble dronningen tvunget til å utsette et møte med statsrådet i siste liten. Det etter råd fra legene.

En debatt om energiplanen til Truss ble avbrutt i Underhuset da nyheten ble kjent torsdag.