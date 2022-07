Lege siktet for grov voldtekt av barn via nettet

En lege i 50-årene er siktet for grov voldtekt av sju barn via nettet, og for seks andre voldtektsforsøk, melder Bergensavisen. Mannen skal ha betalt og gitt instrukser via nettet til sine utenlandske kontakter til å forgripe seg på barn, mens det ble filmet og overført til mannens PC.

Flere av ofrene er ikke identifisert, men er oppgitt å være seks til tolv år gamle, skriver avisen.

Påtaleansvarlig Eli Valheim ønsker ikke å kommentere saken overfor BA. Avisen har fått deler av innholdet i saken fra den siste fengslingskjennelsen. I juli ble fengslingen forlenget med åtte uker.

Etter det avisen får opplyst har mannen erkjent flere av de straffbare forholdene og godtatt å sitte fengslet.

Vest politidistrikt har etterforsket saken i ni måneder, og mannen ble pågrepet i fjor, melder NTB.