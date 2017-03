Lege dømt for sex med pasienter

Høyesterett har dømt en allmennlege (36) til fengsel i 2,5 år for å ha skaffet seg sex med to pasienter. Retten mener at mannen misbrukte sin stilling. Legen jobbet i Hordaland og pasientene oppsøkte ham for å få hjelp med psykiske helseplager.