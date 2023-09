Le Bureau-stjerne alvorlig skadet i motorsykkelulykke

Den franske skuespilleren Mathieu Kassovitz er alvorlig skadet etter en motorsykkelulykke. Det opplyser myndighetene, skriver Le Monde.

Ifølge opplysninger til den franske avisen skal Kassovitz være utenfor livstruende fare. Han har alvorlige skader på helen og hoften.

I Norge er Kassovitz kanskje best kjent for sin rolle som agenten med kodenavnet Malotru i serien «Le Bureau», og for sin rolle i filmen «Den fabelaktige Amelie fra Montmartre» fra 2001.