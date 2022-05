Laveste strømpris siden i fjor sommer

Strømprisen i Sør-Norge lørdag vil være lavere enn siden sensommeren i fjor.

Tall fra kraftbørsen NordPool viser at snittprisen for hver kilowattime vil være 34,6 øre i Sør-Norge. Til sammenligning er snittprisen fredag 48,6 øre.

Fra Midt-Norge og lenger nord i landet er strømprisen i gjennomsnitt kun 4,7 øre for hver kilowattime lørdag.

Lørdagens snittpris per kWh er 11 øre kroner lavere enn fredag og 16 øre kroner lavere enn samme dag året før.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.