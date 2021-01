Laveste smittetall siden oktober

I forrige uke var antall smittetilfeller i Norge det laveste siden oktober i fjor. Men også antallet som tester seg faller. Vi må helt tilbake til uken 19.–25. oktober for å finne like lave smittetall i Norge som i forrige uke, viser en gjennomgang av tall fra Meldesystemet for smitsommme sykdommer (MSIS) og FHI som Aftenposten har gjennomført.

Rundt 2.200 nye smittetilfeller ble påvist i Norge i uke 3. Det tilsvarer en nedgang på nærmere 27 prosent fra uken før. En del av nedgangen i smittetallene kan forklares med at færre testet seg ettersom antallet tester falt med 20 prosent i samme tidsrom, men nedgangen er såpass stor at det ikke er hele forklaringen.

Siden 4. januar har smittepresset i Norge hatt et reproduksjonstall på 0,65, noe som er det laveste FHI har anslått siden mai i fjor.

Smittenedgangen skjer også i Oslo, men i hovedstaden går smitten noe mindre tilbake enn i resten av landet, med 18,7 prosent fra uken før.