Laveste oljepris siden januar

Prisen på råolje har falt til under 90 dollar fatet for første gang siden januar. Torsdag morgen kostet et fat nordsjøolje 88,72 dollar.

Samtidig kostet amerikansk WTI-olje 82,54 dollar fatet.

Oljeprisfallet skjer etter at Opec+-kartellet mandag varslet at de reduserer oljeproduksjonen, samtidig som Russland søndag stengte gasstilførselen til Europa på ubestemt tid.

