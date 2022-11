Lava strømmer fra vulkanutbrudd på Hawaii

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder om en rekke mindre jordskjelv på Hawaii der vulkanen Mauna Loa er i utbrudd. Flere store lavaelver strømmer nedover den nordøstre fjellsiden, melder den lokale TV-stasjonen KHON2 News.

Flere veier er sperret og myndighetene har åpnet evakueringssentre for beboere langs kysten. 200.000 innbyggere på Big Island er bedt om å være klare til å evakuere.

Foreløpig er det ikke fare for at lavastrømmene skal true bebyggelse, men nødetatene er i beredskap og situasjonen følges tett.

USGS advarer om at lavastrømmene kan skifte retning raskt. Under et utbrudd i 1950 fløt lavaen 24 kilometer til kysten på under tre timer. Lavaen kan i verste fall nå fram til øyas største by Hilo, men det ville ta rundt en uke, sier Ken Hon ved Hawaiis vulkansenter.

Utbruddet startet søndag og mandag brøt lavaen gjennom sprekker i krateret. Mauna Loa er den største aktive vulkanen i verden, og presset har bygget seg opp i årevis. Årets utbrudd er det første på 38 år.