Laundrie funnet død i Florida

Familien til den savnede Brian Laundrie har fått beskjed fra politiet om at levningene som ble funnet i et sumpområde i Florida, tilhører Laundrie. FBI bekrefter at liket er identifisert via tannopplysninger. Laundrie har vært ettersøkt av politiet etter at kjæresten hans, Gabby Petito, ble funnet død i september.